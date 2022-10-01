Павлодарские пенсионеры будут бесплатно ездить в трамваях 1 октября

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бесплатный проезд для пенсионеров организован в трамваях Павлодара 1 октября. Такой подарок трамвайщики сделали в честь Международного дня пожилых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации трамвайного управления города Павлодара имени Д. Д. Махмудова, бесплатный проезд в День пожилых будет для всех пенсионеров.

Как сообщили в отделе ЖКХ Павлодара, пока о предоставлении бесплатных поездок пенсионерам заявили только трамвайщики.

Подобной инициативы от павлодарских автопарков не поступало.