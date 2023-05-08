Павлодарские осужденные делают решетки против выпадения детей из окон

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акцию «Сохрани жизнь» проводят сотрудники уголовно-исполнительной системы и РГП «Енбек Павлодар» совместно с осужденными, отбывающими наказание», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

На фоне участившихся случаев выпадения детей из окон многоэтажек сотрудники уголовно-исполнительной системы Павлодарской области объявили акцию «Сохрани жизнь» и решили установить ограничители на окна многодетным и малообеспеченным семьям, отметили тут.

«Осужденные, отбывающие наказание в учреждении № 45, трудоустроены в цех по изготовлению металлоконструкций. Мы предложили изготовить несколько решёток для семей, у которых в силу разных обстоятельств нет возможности самим приобрести решетки. Сегодня мы посетили три семьи. Мы надеемся, что таких происшествий больше не будет», - сказала сотрудник ДУИС по региону Динара Махмудова.

В департаменте добавили, что сотрудники ДУИС в ходе акции посетили пять семей. Одним они вручили решётки, а другим - защитные тросики.

«Я работаю на производстве металлических изделий. От администрации учреждения поступило предложение помочь семьям и поучаствовать в акции. Я только за. У меня у самого растут дети, и я считаю, что нет ничего дороже жизни ребенка. Рад, что, отбывая наказание, могу приносить пользу людям», - рассказал один из осужденных.