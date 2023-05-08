Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Павлодарские осужденные делают решетки против выпадения детей из окон

Автор:  
Антон Гагарин
8 Мая 2023, 22:44
Павлодарские осужденные делают решетки против выпадения детей из окон Фото: ДУИС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акцию «Сохрани жизнь» проводят сотрудники уголовно-исполнительной системы и РГП «Енбек Павлодар» совместно с осужденными, отбывающими наказание», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

На фоне участившихся случаев выпадения детей из окон многоэтажек сотрудники уголовно-исполнительной системы Павлодарской области объявили акцию «Сохрани жизнь» и решили установить ограничители на окна многодетным и малообеспеченным семьям, отметили тут.

photo

«Осужденные, отбывающие наказание в учреждении № 45, трудоустроены в цех по изготовлению металлоконструкций. Мы предложили изготовить несколько решёток для семей, у которых в силу разных обстоятельств нет возможности самим приобрести решетки. Сегодня мы посетили три семьи. Мы надеемся, что таких происшествий больше не будет», - сказала сотрудник ДУИС по региону Динара Махмудова.

photo

В департаменте добавили, что сотрудники ДУИС в ходе акции посетили пять семей. Одним они вручили решётки, а другим - защитные тросики.

«Я работаю на производстве металлических изделий. От администрации учреждения поступило предложение помочь семьям и поучаствовать в акции. Я только за. У меня у самого растут дети, и я считаю, что нет ничего дороже жизни ребенка. Рад, что, отбывая наказание, могу приносить пользу людям», - рассказал один из осужденных.

photo

Павлодарская область   Общество   Заключенные   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш