Павлодарские оптовики завышали цену на гречку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ценовой сговор оптовиков на гречку в Павлодаре выявил региональный антимонопольный департамент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Увеличение оптовыми реализаторами цен на гречневую крупу за период 2020-2021 годов и за январь-февраль 2022 года выявили во время мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары. По признакам нарушения конкурентного законодательства уведомления получили ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ».

«По результатам анализа динамики полной себестоимости производства и отпускных цен ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» наблюдается превышение темпов роста отпускных цен над темпами роста себестоимости крупы гречневой, – сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции. – Предварительное изучение имеющихся сведений и поведения оптовых реализаторов, выразившихся в одновременном и непропорциональном росте цен на гречневую крупу со стороны оптовых поставщиков Павлодарской области, указывает на наличие признаков антиконкурентных согласованных действий в части установления и (или) поддержания цен».

На основании статьи 199 Предпринимательского кодекса региональный антимонопольный департамент направил в адрес ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства. Также предприятиям необходимо снизить цены на гречку до обоснованного уровня.

Срок исполнения уведомления – 30 календарных дней со дня его получения. В противном случае предприятия ждет расследование.