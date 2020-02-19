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Павлодарские оперативники изъяли крупную партию наркотиков

19 Февраля 2020 10:28
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Павлодарские оперативники изъяли крупную партию наркотиков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастузец, у которого нашли гашиш и марихуану, водворён в ИВС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками по противодействию наркопреступности по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 34-летний житель Экибастуза. В ходе обыска в квартире изъята сумка с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения, которое согласно заключению экспертизы является наркотическим средством «высушенная марихуана» массой 16 кг. 400 гр.», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Кроме того, у него изъяли около двух килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 154 полиэтиленовых свёртка. По заключению экспертизы оно оказалось гашишем.


«Мужчина водворён в ИВС города Экибастуза. Начато досудебное расследование по статье 297 пункту третьему части третьей УК Республики Казахстан - «Незаконное хранение с целью сбыта либо сбыт наркотических средств в особо крупных размерах».

С начала этого года полицейские выявили 62 наркоправонарушения и изъяли из оборота более 18 килограммов наркотических средств.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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