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Павлодарские оперативники изъяли крупную партию наркотиков
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастузец, у которого нашли гашиш и марихуану, водворён в ИВС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками по противодействию наркопреступности по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 34-летний житель Экибастуза. В ходе обыска в квартире изъята сумка с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения, которое согласно заключению экспертизы является наркотическим средством «высушенная марихуана» массой 16 кг. 400 гр.», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Кроме того, у него изъяли около двух килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 154 полиэтиленовых свёртка. По заключению экспертизы оно оказалось гашишем.
«Мужчина водворён в ИВС города Экибастуза. Начато досудебное расследование по статье 297 пункту третьему части третьей УК Республики Казахстан - «Незаконное хранение с целью сбыта либо сбыт наркотических средств в особо крупных размерах».
С начала этого года полицейские выявили 62 наркоправонарушения и изъяли из оборота более 18 килограммов наркотических средств.
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