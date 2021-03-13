Павлодарские музыканты выиграли главные призы международного конкурса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Воспитанники павлодарского комплекса «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей» взяли с первого по третье место на конкурсе с участием музыкантов пяти стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный конкурс духовых инструментов «Furllato» объединил активных и талантливых участников из пяти стран: Казахстан, Кыргызстан, Россия, Польша, Узбекистан», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Каждый участник продемонстрировал своё умение играть на духовых музыкальных инструментах, системную и качественную работу.

«Талантливые учащиеся ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей» смогли достичь успехов на международном конкурсе и пополнили копилку побед», - подчеркнули в пресс-центре управления.

По информации управления образования, лауреатами первой степени Международного конкурса духовых инструментов «Furllato» стали Александр Лагутик (труба), Жасулан Турегельды (труба), Бахтияр Курмангазы, Азиз Салимов (труба), Омиржан Магомет (валторна; у всех пятерых преподаватель – О.В. Шлегель, концертмейстер – А.Б. Куминов), Роман Седых (валторна; преподаватель – О.В. Шлегель, концертмейстер – И.С. Дорошенко), Тимур Гараев (кларнет; преподаватель – Т.А. Бондаренко, концертмейстер – И.С. Дорошенко).

Два воспитанника комплекса «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей» стали лауреатами второй степени: Алан Тен (труба; преподаватель – В.А. Шлегель, концертмейстер – А.Б. Куминов) и И. Кашаубай (кларнет; преподаватель – Д.А. Усенов, концертмейстер – Н.Н. Пономарева).

Третье место завоевали ещё трое павлодарских ребят: Асыл Наби (фагот; преподаватель – А.К. Нугыманов, концертмейстер – И.С. Дорошенко), Лина Романенко (гобой; преподаватели – А.К. Нугыманов и А.Е. Байназар, концертмейстер – Л.Н. Романенко), также Адия Кауаш (флейта; преподаватель – Л.Д. Романова, концертмейстер – О.С. Альметева).

Дипломантом престижного конкурсу стала флейтистка Аружан Кагарманова (преподаватель – Т.А. Бондаренко, концертмейстер – И. Батурина).