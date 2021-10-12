Павлодарские музыканты инициировали республиканский челлендж

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Челлендж «Отан Ана» в областной филармонии имени Исы Байзакова посвятили 30-летию независимости Республики Казахстан в рамках проекта «Тәуелсіздікті ұлықтаймыз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в учреждении, эстафету приняли в Кызылординской областной филармонии и передали коллегам из Актюбинской филармонии имени Газизы Жубановой.



«Цель челленджа – показать красоту и уникальность казахского искусства на примере одной песни, прививать патриотические чувства подрастающему поколению. Независимость – поистине особая страница в истории государства и нации, многовековая мечта казахского народа», – сообщили организаторы челленджа.

По правилам челленджа, песню Куата Шильдебаева и Туманбая Молдагалиева «Отан Ана» можно исполнить творческими коллективами под инструментальное сопровождение. Во время съемок у каждой филармонии есть возможность показать достопримечательности и природу своего региона.







