Павлодарские мошенники обманули акмолинца, продав несуществующую машину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции города Кокшетау раскрыто прошлогоднее преступление. Тогда доверчивый житель города Щучинска, решив купить машину, перевел предоплату на счет мошенников и лишился денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще в сентябре 2020 года в отдел полиции Бурабайского района обратился 35-летний житель города Щучинска с заявлением о том, что 15 сентября 2020 года неизвестное лицо обманным путем завладело денежными средствами на сумму 420 тысяч тенге.

«Мужчина рассказал, что нашел на сайте «Колёса» объявление о продаже автошины марки «ВАЗ 2107». Связавшись с продавцом, договорился о покупке. Его привлекла стоимость авто. Продавец, сказав, что есть ещё желающие приобрести эту машину, предложил внести предоплату в размере 420 тысяч тенге. Не желая упустить выгодную сделку, потерпевший перевел денежные средства на счет, указанный автором объявления. После этого псевдопродавец перестал выходить на связь», - рассказали в ведомстве.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители города Павлодара 21 и 22-х лет. Выяснилось, что подобным образом они обманывали жителей разных регионов республики: размещали объявления на сайте с фото несуществующих машин и указанием разных городов. Вводя в заблуждение доверчивых граждан, получали денежные средства.

Как добавили в полиции, начато досудебное производство по ч.2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Павлодара. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие.