+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 15 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские мошенники обманули акмолинца, продав несуществующую машину

16 Августа 2021 02:39
Поделиться:
Павлодарские мошенники обманули акмолинца, продав несуществующую машину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции города Кокшетау раскрыто прошлогоднее преступление. Тогда доверчивый житель города Щучинска, решив купить машину, перевел предоплату на счет мошенников и лишился денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще в сентябре 2020 года в отдел полиции Бурабайского района обратился 35-летний житель города Щучинска с заявлением о том, что 15 сентября 2020 года неизвестное лицо обманным путем завладело денежными средствами на сумму 420 тысяч тенге.

«Мужчина рассказал, что нашел на сайте «Колёса» объявление о продаже автошины марки «ВАЗ 2107». Связавшись с продавцом, договорился о покупке. Его привлекла стоимость авто. Продавец, сказав, что есть ещё желающие приобрести эту машину, предложил внести предоплату в размере 420 тысяч тенге. Не желая упустить выгодную сделку, потерпевший перевел денежные средства на счет, указанный автором объявления. После этого псевдопродавец перестал выходить на связь», - рассказали в ведомстве.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители города Павлодара 21 и 22-х лет. Выяснилось, что подобным образом они обманывали жителей разных регионов республики: размещали объявления на сайте с фото несуществующих машин и указанием разных городов. Вводя в заблуждение доверчивых граждан, получали денежные средства.

Как добавили в полиции, начато досудебное производство по ч.2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Павлодара. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
3 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
4 Кадровые назначения в РК за неделю
5 6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
6 7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Кадровые назначения в РК за неделю
6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив