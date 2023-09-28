Павлодарские многоэтажки подключают к отоплению

Подключать многоэтажки в Павлодаре начали 25 сентября, работы еще продолжаются. Первыми запускают дома, где есть акты готовности теплофикационного оборудования. В жилых домах потеплело на 1,5 недели позже, чем в школах, больницах и детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- 25 сентября, согласно постановлению акимата города, началось поэтапное подключение многоэтажных жилых домов. ТОО «Павлодарские тепловые сети» проводит поэтапное заполнение тепловых сетей и подключение многоэтажек к системе централизованного теплоснабжения при наличии акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний период, - сообщает пресс-служба АО «Павлодарэнерго».

Социальные объекты в Павлодаре начали подключать к отоплению 18 сентября. Это обычная практика для областного центра: объекты образования, здравоохранения и госучреждения подключают немного раньше, чем жилой сектор.

На сегодня десять соцобъектов еще не подключены к теплоснабжению из-за повреждений на сетях. Работы там завершают. Еще несколько организаций без тепла по собственной инициативе: решили повременить с подключением, пока на улице не похолодает.