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    20:57, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Павлодарские многоэтажки подключают к отоплению

    отопление
    Фото: МИА «Казинформ»

    Подключать многоэтажки в Павлодаре начали 25 сентября, работы еще продолжаются. Первыми запускают дома, где есть акты готовности теплофикационного оборудования. В жилых домах потеплело на 1,5 недели позже, чем в школах, больницах и детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - 25 сентября, согласно постановлению акимата города, началось поэтапное подключение многоэтажных жилых домов. ТОО «Павлодарские тепловые сети» проводит поэтапное заполнение тепловых сетей и подключение многоэтажек к системе централизованного теплоснабжения при наличии акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний период, - сообщает пресс-служба АО «Павлодарэнерго».

    Социальные объекты в Павлодаре начали подключать к отоплению 18 сентября. Это обычная практика для областного центра: объекты образования, здравоохранения и госучреждения подключают немного раньше, чем жилой сектор.

    На сегодня десять соцобъектов еще не подключены к теплоснабжению из-за повреждений на сетях. Работы там завершают. Еще несколько организаций без тепла по собственной инициативе: решили повременить с подключением, пока на улице не похолодает.

    Теги:
    Павлодарская область ЖКХ Отопительный сезон Энергетика
    Автор
    Наталья Зинченко
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