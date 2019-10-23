Павлодарские многодетные мамы получили жильё в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Аксу многодетные мамы из Павлодара получили жильё от акима области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Титанова Асемгуль Багаевна – мать шестерых детей, вдова. Получила четырёхкомнатную квартиру, находится в декретном отпуске», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе акимата Павлодара. «Пока он был военным, мы скитались: туда нас переведут, туда переведут. У нас родились детки – пятеро детей, и так получилось, что он умер у меня. Было очень тяжело. Большое спасибо Булату Бакауову за такую помощь», - поделилась Асемгуль Титанова. По данным акимата, А. Титанова как обладательница подвески «Кумис алка» получает около 16 000 тенге в месяц, как многодетная мама – 10500, а также по потере кормильца – ещё около 90000. «Дети учатся в колледже, в школах, ходят в детсад, посещают кружки. Акиматом города Аксу оказана помощь в определении детей в учебные заведения», - добавили в пресс-службе. Представители акимата побывали в гостях у трёх многодетных мам, получивших жильё от акима Павлодарской области. Кроме А. Титановой, это Асем Каюпова и Аймхан Манапова. Все они поблагодарили главу региона за поддержку и рассказали, что получают все положенные им по закону пособия, что их дети устроены в детские сады и в школы. енге; стипендии двоих детей составляют 16700 тенге. Напомним, в мае прошлого года 36 многодетных семей, состоящих в очереди на получение жилья, получили квартиры в многоэтажной новостройке в городе Аксу по улице Астана, 58.







