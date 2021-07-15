Павлодарские медики подозреваются в подделке паспортов вакцинации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Медицинские работники подозреваются в подделке паспортов вакцинации в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ по Павлодарской области по подозрению в подделке паспортов вакцинации задержали медицинских работников одной из поликлиник города Павлодара.

Так, заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму.

В ходе расследования установлено, что медицинскими работниками составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 ч.2 УК Республики Казахстан. Обстоятельства выясняются.

