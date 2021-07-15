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    13:24, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Павлодарские медики подозреваются в подделке паспортов вакцинации

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Медицинские работники подозреваются в подделке паспортов вакцинации в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ДП Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ по Павлодарской области по подозрению в подделке паспортов вакцинации задержали медицинских работников одной из поликлиник города Павлодара.

    Так, заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму.
    В ходе расследования установлено, что медицинскими работниками составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации.
    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 ч.2 УК Республики Казахстан. Обстоятельства выясняются.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Вакцинация Главная Правоохранительные органы Павлодарская область
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