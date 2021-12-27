Павлодарские лесники устроили новогодний сюрприз для детворы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области сделали детям неожиданные новогодние сюрпризы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Лесники исполнили желание мальчика Варлама, который написал письмо Деду Морозу», - рассказали в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

По информации ведомства, ребёнок из села Павлодарское мечтал о новом смартфоне.

«В преддверии Нового года лесники доказали — чудеса случаются. И подарили малышу гаджет», - отметили в управлении.

Кроме этого, они посетили ещё двоих ребят: Алтынбека и Мирославу. Им тоже вручили новогодние подарки.