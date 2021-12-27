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Павлодарские лесники устроили новогодний сюрприз для детворы
27 Декабря 2021 22:03
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области сделали детям неожиданные новогодние сюрпризы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Лесники исполнили желание мальчика Варлама, который написал письмо Деду Морозу», - рассказали в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
По информации ведомства, ребёнок из села Павлодарское мечтал о новом смартфоне.
«В преддверии Нового года лесники доказали — чудеса случаются. И подарили малышу гаджет», - отметили в управлении.
Кроме этого, они посетили ещё двоих ребят: Алтынбека и Мирославу. Им тоже вручили новогодние подарки.
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