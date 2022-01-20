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Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку

20 Января 2022 22:45
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Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку. Операцию по спасению животного инспекторы сняли на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов, при патрулировании территории гослесфондов лесники обнаружили петли на зайцев. Но в них угодила собака, которую инспекторы освободили и отпустили.

«Сначала она убежала, но затем вернулась к спасителям, чтобы поблагодарить их»,- говорит Аждар Жусупов.

Напомним, неделю назад в сельской зоне Аксу были задержаны двое браконьеров, добычей которых стали три зайца.

Патрулирование лесов продолжается.



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#Павлодарская область   #Животные  
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