Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку. Операцию по спасению животного инспекторы сняли на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов, при патрулировании территории гослесфондов лесники обнаружили петли на зайцев. Но в них угодила собака, которую инспекторы освободили и отпустили.

«Сначала она убежала, но затем вернулась к спасителям, чтобы поблагодарить их»,- говорит Аждар Жусупов.

Напомним, неделю назад в сельской зоне Аксу были задержаны двое браконьеров, добычей которых стали три зайца.

Патрулирование лесов продолжается.



