Павлодарские кардиохирурги спасли сразу две жизни

В Павлодаре кардиохирурги провели сложную операцию беременной пациентке с редкой врожденной патологией. Проблему с аортальным клапаном выявили у нее еще в детском возрасте, но раньше неудобств это не доставляло, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пациентке 19 лет, она - на 16 неделе беременности. Раньше девушка вела активный образ жизни, занималась спортом и регулярно наблюдалась у врача. Показаний к операции не было. Течение заболевания осложнила беременность: сердечный клапан просто перестал справляться со своей функцией.

- Впервые в области молодой беременной женщине была успешно проведена плановая операция на сердце в условиях искусственного кровообращения с сохранением беременности. Ранее при проведении подобных операций приходилось прерывать беременность, - рассказали в областном кардиоцентре.

Оценив все риски, врачи решили провести операцию Бенталла - де Боно и постараться сохранить малыша. Главная опасность в этом случае заключалась в том, что при искусственном кровообращении тело пациента охлаждается, а низкая температура угрожает жизни ребенка. Также кровь меньше насыщается кислородом, и все это может привести к гипоксии. Время здесь играло против врачей.