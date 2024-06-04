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    05:14, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Павлодарские кардиохирурги спасли сразу две жизни

    операция беременной женщине
    Фото: serhii_bobyk/Freepik

    В Павлодаре кардиохирурги провели сложную операцию беременной пациентке с редкой врожденной патологией. Проблему с аортальным клапаном выявили у нее еще в детском возрасте, но раньше неудобств это не доставляло, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пациентке 19 лет, она - на 16 неделе беременности. Раньше девушка вела активный образ жизни, занималась спортом и регулярно наблюдалась у врача. Показаний к операции не было. Течение заболевания осложнила беременность: сердечный клапан просто перестал справляться со своей функцией.

    - Впервые в области молодой беременной женщине была успешно проведена плановая операция на сердце в условиях искусственного кровообращения с сохранением беременности. Ранее при проведении подобных операций приходилось прерывать беременность, - рассказали в областном кардиоцентре.

    Оценив все риски, врачи решили провести операцию Бенталла - де Боно и постараться сохранить малыша. Главная опасность в этом случае заключалась в том, что при искусственном кровообращении тело пациента охлаждается, а низкая температура угрожает жизни ребенка. Также кровь меньше насыщается кислородом, и все это может привести к гипоксии. Время здесь играло против врачей.

    - Операция длилась два часа, а искусственное кровообращение было проведено за 80 минут. Операция прошла успешно, беременность сохранена, будущая мама выписалась домой, - сообщили в кардиоцентре.

    Теги:
    Здравоохранение Беременность Павлодар Дети Врачи Минздрав РК Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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