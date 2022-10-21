Павлодарские и омские тазы сразились в беге за кроликами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тридцать восточных борзых соревновались в Павлодаре на открытых соревнованиях «Шырға тарту». Главным призом стали бараны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Открытые соревнования «Шырға тарту» собрали гончих из трех городов и пяти районов области. На турнир также прибыли тазы из Омска. Всего на соревнования выставили 30 восточных борзых.

«Тазы участвовали в трех этапах, – рассказал руководитель отдела культуры и спорта района Нурбол Мукитов. – Самой длинной дистанцией стало 1 тыс. метров за приманкой – шкурой лисы, корсака или кролика. Победители забегов получили денежные призы, а также по барану от спонсоров».

Среди победителей – борзые Басар из Баянаульского района и экибастузская Сарышаян. Среди щенков отличился аксуский Актас, хозяин Омирзак Ислам.

Номинацию «Самый молодой участник» получил четырехлетний баянаулец Мурат Айтуар с борзой по кличке Принц.

Для зрителей подготовили концертную программу и угощение – плов и баурсаки.

Заводчики собак провели круглый стол и обсудили вопросы популяризации тазы.

















Фото: pavlodarnews.kz