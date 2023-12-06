Павлодарские хирурги смогут облегчить жизнь пациентам на диализе

В Павлодарской области впервые провели операцию по удалению паращитовидной железы. Прооперировали восемь человек. Это пациенты с хронической почечной недостаточностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такая операция необходима людям, у которых на фоне почечной недостаточности развился гиперпаратиреоз. Паратиреоидного гормона у них выделяется слишком много, из-за чего нарушается обмен кальция. Начинают болеть кости. Для павлодарских медиков мастер-класс по удалению паращитовидной железы провели хирурги из Санкт-Петербурга.

— Пациент получал терапию, терапия перестала работать, и нефрологи сразу же направили человека на операцию. Мы провели пациенту субтотальную паратиреоидэктомию. Это когда из четырех паращитовидных желез один кусочек, наименее измененный, мы оставляем на месте, что будет давать человеку нужное количество паратгормона достаточно продолжительное время. Понятно, что случится рецидив, но у нефрологов довольно долго будут развязаны руки. Они опять смогут давать пациенту терапию, и в такой ситуации у человека не будут разрушаться кости, кальций не будет откладываться на клапанах и сосудах сердца, — говорит хирург-онколог клиники имени Пирогова Константин Новокшонов.

После операции у человека увеличится продолжительность жизни. Хирург уверен: если есть показания, с операцией тянуть не стоит. Нужно оперировать до того, как состояние пациента заметно ухудшиться.

— У пациента, которого оперируем сегодня, качество жизни после операции никак не улучшится, потому что оно не успело ухудшиться. Мы это предотвратили. А вот вчера были более запущенные случаи. У пациентов уже были костные изменения, люди жаловались на боли в костях, — говорит Константин Новокшонов.

Медики предупреждают: послеоперационный период может быть достаточно тяжелым. Все очень индивидуально, но трое суток человек должен находиться под наблюдением врачей. Затем он сможет вернуться к своей обычной жизни.

— На протяжении двух дней у нас проводился мастер-класс по оказанию помощи пациентам с гиперплазией паращитовидной железы. Приехали коллеги из Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук. Вчерашние пациенты уже ходят, поедут в центр на диализ. Операции проходят благополучно, без осложнений, — сообщил Алмас Жумабеков, заведующий плановой хирургией в городской больнице № 1 города Павлодар.

В 2024 году павлодарские хирурги смогут проводить такие операция в рамках ОСМС.