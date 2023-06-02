Павлодарские гвардейцы поймали находившегося в розыске мужчину

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина, увидев войсковой наряд резко повернулся и ускорил свой шаг, тем самым вызвал подозрение и был задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре около 21.00 по улице Сураганова гвардейцы воинской части 5512 в ходе несений боевой службы по охране общественного порядка заметили, как мужчина, увидев войсковой наряд, резко повернулся и ускорил свой шаг, тем самым вызвал подозрение.

Гвардейцы немедленно задержали подозреваемого, он был доставлен в участковый пункт полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Багдат Амангельды.

По его словам, при проверке личности задержанного было выявлено, что гражданин находится в розыске по статье «Мелкое хищение».