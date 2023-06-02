РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:57, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Павлодарские гвардейцы поймали находившегося в розыске мужчину

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина, увидев войсковой наряд резко повернулся и ускорил свой шаг, тем самым вызвал подозрение и был задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодаре около 21.00 по улице Сураганова гвардейцы воинской части 5512 в ходе несений боевой службы по охране общественного порядка заметили, как мужчина, увидев войсковой наряд, резко повернулся и ускорил свой шаг, тем самым вызвал подозрение.

    Гвардейцы немедленно задержали подозреваемого, он был доставлен в участковый пункт полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Багдат Амангельды.

    По его словам, при проверке личности задержанного было выявлено, что гражданин находится в розыске по статье «Мелкое хищение».


    Теги:
    Нацгвардия Павлодарская область Павлодар
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Тяжелоатлеты выходят на помост Азиады: руководство федерации провело ряд переговоров
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!