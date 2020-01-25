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Павлодарские госслужащие очистят от снега двор дома ветеранов

25 Января 2020 12:42
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Павлодарские госслужащие очистят от снега двор дома ветеранов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работники облсельхозуправления возьмут лопаты, чтобы очистить от снега двор многоэтажки, в которой живут ветераны войны и их семьи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, в свой выходной день, к акции присоединились служащие государственных органов, - сообщила пресс-служба акима Павлодара. - В 14:00 работники управления сельского хозяйства Павлодарской области устранят последствия снегопада во дворе жилого дома по адресу Малайсары батыра, 37а, где проживают участники войны».

В первые дни снегопада жители павлодарских многоэтажек объединили свои силы и запустили акцию «Дружный двор», который подхватили и другие города, подчеркнули в горакимате, а на днях в столице был запущен новый республиканский челлендж #БізБіргеміз. Павлодарские активисты также не остались в стороне. Инициативная молодёжь уже приняла эстафету и посетила одиноко проживающих ветеранов.
«Символично, что Год волонтёра начинается с добрых дел и именно с помощи нашим ветеранам в канун 75-летия Победы», - считают власти Павлодара.


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Ключевые слова: Павлодарская область, волонтёрство,
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Антон Гагарин

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