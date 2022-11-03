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Павлодарские гимнастки стали призерами кубка в Абу-Даби

3 Ноября 2022, 22:20
Павлодарские гимнастки стали призерами кубка в Абу-Даби
3 Ноября 2022, 22:20

Павлодарские гимнастки стали призерами кубка в Абу-Даби

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятый международный Кубок по художественной гимнастике собрал более сотни участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарскую область на соревнованиях представили четыре воспитанницы школы художественной гимнастики «Элит».

– Дети выступили достойно. Судили их мировые судьи, которые судят чемпионов мира. Выступали на одном ковре с Лалой Крамаренко, которая является чемпионкой мира, представительницей сборной России. Это для наших деток большой опыт и стимул для дальнейших тренировок, – заявила тренер и руководитель ШХГ «Элит» Мадина Муканова.

По результатам двухдневных соревнований второе место заняла 7-летняя Айа Аманжолова, третье место в выступлении с обручем досталось 10-летней Эсмин Саутбаевой, четвертое место в отдельных видах завоевала 9-летняя Даяна Кайрбаева и пятое – 11-летняя Ева Шаповалова.


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