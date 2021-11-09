Павлодарские эпидемиологи не впустили в страну 8 граждан СНГ без ПЦР-справок
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Казахстан в регионе пропускают через автомобильные пункты пропуска «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 495 человек, из них 374 пеших и 121 водитель фур. В карантинный стационар помещено 10 казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
По данным ДСЭК, подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах региона через госграницу Казахстана и России не выявлено.
«За сутки запрещён въезд в страну 8 гражданам СНГ (7 граждан Российской Федерации, 1 гражданин республики Беларусь), не предоставившим справок с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - добавили в департаменте.
Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска госграницы: «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты».
Ранее нестабильность эпидситуации и рост заболеваемости в регионе эпидемиологи объясняли низким уровнем вакцинации против коронавирусной инфекции.
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