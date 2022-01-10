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    05:55, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Павлодарские детсады заработают в штатном режиме с 10 января

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С 10 января все детские сады в Павлодарской области будут работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По решению областного оперативного штаба с завтрашнего дня все детские сады работают в штатном режиме, сообщило управление образования Павлодарской области.

    Напомним, в Павлодарской области из учителей сформированы добровольные народные дружины. В регионе организовано около 400 дружин по обеспечению общественного порядка из примерно 1200 работников школ и колледжей.

    Задача этих добровольных народных формирований - обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений. Силы дружин распределены территориально.


    Теги:
    Образование ЧП-2022 Павлодарская область
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