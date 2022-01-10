Павлодарские детсады заработают в штатном режиме с 10 января

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С 10 января все детские сады в Павлодарской области будут работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По решению областного оперативного штаба с завтрашнего дня все детские сады работают в штатном режиме, сообщило управление образования Павлодарской области.

Напомним, в Павлодарской области из учителей сформированы добровольные народные дружины. В регионе организовано около 400 дружин по обеспечению общественного порядка из примерно 1200 работников школ и колледжей.

Задача этих добровольных народных формирований - обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений. Силы дружин распределены территориально.