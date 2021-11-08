Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Республиканский чемпионат в Щучинске выиграли шесть школьников из Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионами турнира Казахстана по таеквондо стали дети из Павлодара

«В Щучинске прошел чемпионат республики по таеквондо среди воспитанников спортивных школ, - рассказали в отделе образования Павлодара. - В условиях большой конкуренции воспитанники павлодарской школы завоевали шесть золотых, одну серебряную, восемь бронзовых медалей».

В юношеском составе команды - два чемпиона: Егор Шаптафраць, учащийся 4 класса школы № 9, и Инсар Оспанов, учащийся первого класса школы № 39, отметили в гороно. Большая часть наград - пришлась на долю девочек. Завершили первенство в ранге сильнейших четыре участницы, в том числе именно из спортсменок города Павлодара Валерия Капля, учащаяся второго класса школы имени М. Алимбаева.

«Первый в новом учебном году турнир собрал рекордное количество участников, нашу область представляли три клуба разных возрастных групп. Самый значимый момент этого старта - присвоение спортивных разрядов», - добавили в отделе образования Павлодара.

Там подчеркнули, что в каждой весовой категории заявлено по 50 - 60 человек. Это связано с тем, что на чемпионате страны максимум допускаются два человека от каждой области, а здесь ограничений нет. До конца года планируется участие павлодарской команды еще в нескольких крупных турнирах и соревнованиях.

Фото отдела образования Павлодара.