+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -5 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо

8 Ноября 2021 22:17
Поделиться:
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Республиканский чемпионат в Щучинске выиграли шесть школьников из Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане

Чемпионами турнира Казахстана по таеквондо стали дети из Павлодара

«В Щучинске прошел чемпионат республики по таеквондо среди воспитанников спортивных школ, - рассказали в отделе образования Павлодара. - В условиях большой конкуренции воспитанники павлодарской школы завоевали шесть золотых, одну серебряную, восемь бронзовых медалей».

В юношеском составе команды - два чемпиона: Егор Шаптафраць, учащийся 4 класса школы № 9, и Инсар Оспанов, учащийся первого класса школы № 39, отметили в гороно. Большая часть наград - пришлась на долю девочек. Завершили первенство в ранге сильнейших четыре участницы, в том числе именно из спортсменок города Павлодара Валерия Капля, учащаяся второго класса школы имени М. Алимбаева.

«Первый в новом учебном году турнир собрал рекордное количество участников, нашу область представляли три клуба разных возрастных групп. Самый значимый момент этого старта - присвоение спортивных разрядов», - добавили в отделе образования Павлодара.

Там подчеркнули, что в каждой весовой категории заявлено по 50 - 60 человек. Это связано с тем, что на чемпионате страны максимум допускаются два человека от каждой области, а здесь ограничений нет. До конца года планируется участие павлодарской команды еще в нескольких крупных турнирах и соревнованиях.

Фото отдела образования Павлодара.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA
Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России
Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
3 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
4 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
5 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
6 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Читайте также
Наркосбытчицу приговорили к десяти годам лишения свободы в Павлодаре
Казахстанец выиграл «серебро» турнира по настольному теннису в Словении
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив