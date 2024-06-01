Павлодарские частные судоисполнители занижали задолженности по алиментам на 500 млн тенге

Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Павлодарской области по результатам проверки в деятельности частных судебных исполнителей (ЧСИ) выявлены нарушения в части искусственного занижения суммы задолженностей по алиментам более чем на 500 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации комитета, сумма задолженности по алиментам составляет более 4 млрд тенге.

Проверкой выявлено, что частные судебные исполнители не выставляли запреты на выезд из страны, на нотариальные действия, аресты на имущество при наличии задолженностей по алиментам на общую сумму более чем на 352 млн тенге, что негативно сказывалось на правах несовершеннолетних.

По вышеуказанным нарушениям пять ЧСИ привлечены к административной, 22 дисциплинарной ответственности, один ЧСИ лишен лицензии, также руководитель отдела департамента юстиции области ответственный за координацию деятельностью ЧСИ привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.