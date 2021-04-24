Павлодарские бизнесмены учат школьников азам предпринимательства

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре основам предпринимательства школьников учат действующие бизнесмены. Специальные встречи для детей устраивает городской отдел образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«35 педагогов школ прошли курсы повышения квалификации по образовательной программе курсов переподготовки педагогических кадров по предмету основы предпринимательства и бизнеса. В рамках данного предмета отделом образования Павлодара организовываются встречи, в ходе которых учащиеся проходят обучение у действующих предпринимателей региона», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Для 325 учеников восьми школ Павлодара и его посёлка Кенжеколь совместно с Палатой предпринимателей Павлодарской области была проведена гостевая лекция в онлайн-режиме. Гостями гостевой лекции стали успешные бизнесвумен региона, члены совета деловых женщин, бизнес-тренеры, представители отдела нефинансовой поддержки региональной Палаты предпринимателей.

Директор ТОО «Султан», мастер декоративно-прикладного искусства, член совета деловых женщин Павлодарской области, ежегодный участник и победитель регионального конкурса «Лучший Товар Казахстана-2019» Виктория Султанова поделилась своим опытом в области предпринимательства. Школьники узнали, как правильно организовать бизнес, с чего можно начинать, чего не нужно бояться, узнали некоторые тонкости по ведению бизнеса в сфере торговли.

Бизнес-тренер по повышению квалификации преподавателей проекта «Основы предпринимательской деятельности» Гульмира Баяндина провела беседу с учащимися по вопросам дизайн-мышления.

«Основам предпринимательства и бизнеса в качестве элективной (по выбору – Казинформ) дисциплины ведётся в 21 школе города с охватом 1072 обучающихся десятых-одиннцадцатых классов. Из них 368 учащихся шести школ проходят обучение в учебно-производственном комбинате города Павлодара, - подчеркнули в гороно. - В 42 школах города функционируют кабинеты финансовой грамотности».