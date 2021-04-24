Павлодарские бизнесмены учат школьников азам предпринимательства
«35 педагогов школ прошли курсы повышения квалификации по образовательной программе курсов переподготовки педагогических кадров по предмету основы предпринимательства и бизнеса. В рамках данного предмета отделом образования Павлодара организовываются встречи, в ходе которых учащиеся проходят обучение у действующих предпринимателей региона», - сообщили в отделе образования Павлодара.
Для 325 учеников восьми школ Павлодара и его посёлка Кенжеколь совместно с Палатой предпринимателей Павлодарской области была проведена гостевая лекция в онлайн-режиме. Гостями гостевой лекции стали успешные бизнесвумен региона, члены совета деловых женщин, бизнес-тренеры, представители отдела нефинансовой поддержки региональной Палаты предпринимателей.
Директор ТОО «Султан», мастер декоративно-прикладного искусства, член совета деловых женщин Павлодарской области, ежегодный участник и победитель регионального конкурса «Лучший Товар Казахстана-2019» Виктория Султанова поделилась своим опытом в области предпринимательства. Школьники узнали, как правильно организовать бизнес, с чего можно начинать, чего не нужно бояться, узнали некоторые тонкости по ведению бизнеса в сфере торговли.
Бизнес-тренер по повышению квалификации преподавателей проекта «Основы предпринимательской деятельности» Гульмира Баяндина провела беседу с учащимися по вопросам дизайн-мышления.
«Основам предпринимательства и бизнеса в качестве элективной (по выбору – Казинформ) дисциплины ведётся в 21 школе города с охватом 1072 обучающихся десятых-одиннцадцатых классов. Из них 368 учащихся шести школ проходят обучение в учебно-производственном комбинате города Павлодара, - подчеркнули в гороно. - В 42 школах города функционируют кабинеты финансовой грамотности».