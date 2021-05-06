Павлодарские баянисты выиграли международный конкурс во Франции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Студент третьего курса павлодарского музыкального колледжа Руслан Галькеев и выпускник колледжа заняли первые места в VIII Международном конкурсе «Les étoiles Sancybérie» во французском городе Риом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стали известны результаты VIII Международного конкурса «Les étoiles Sancybérie» (город Риом, Франция), - сообщили в управлении образования Павлодарской области. – Победителями данного конкурса, завоевав первые места, стали ученики профессора Султанова Дамира Рафхатовича, преподавателя отделения «Русские народные инструменты», а именно, в группе «E» (возрастная категория 18-19 лет) Руслан Галькеев, студент третьего курса, и выпускник музыкального колледжа Абай Мадиар в группе «F» (возрастная категория 20-23 года)».

Абай Мадияр уже окончил музколледж Павлодара и сейчас продолжает учёбу в Казахском национальном университете искусств в Нур-Султане, а Руслан Галькеев ещё учится в этом колледже. Конкурс прошёл в дистанционном режиме, по видеозаписям, отметили в облоно. В составе жюри работали выдающиеся баянисты и аккордеонисты, профессора и доценты: Александр Гатауллин (Россия), Ренцо Руджиери (Италия), Роман Жбанов (Россия-Франция), Константин Ищенко (Россия-Германия), Доменик Эморин (Франция), Галымжан Нарымбетов (Казахстан), Роман Козловский (Россия), Трофим Антипов (Беларусь).

«Отделение «Русских народных инструментов» музыкального колледжа города Павлодар славится школой баяна. Результатом работы являются высокие достижения на конкурсах международного и мирового уровней, - добавили в самом учебном заведении. - Прославляя Республику Казахстан, наши баянисты регулярно приносят призовые места в копилку достижений Павлодарской области».

Организовали конкурс русско-французская культурная ассоциация «Sancybérie» при поддержке Бельгийской Королевской Консерватории города Монс, баянных фабрик «Bugari» (Италия) и «Mougein» (Франция), АНО «Международная ассоциация фестивалей и конкурсов», Русско-французской культурной ассоциации «Soufflaccord» (Франция).





Фото управления образования Павлодарской области.