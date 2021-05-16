Павлодарские баянисты признаны самыми лучшими в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Воспитанники павлодарского музыкального колледжа Руслан Галькеев и Кирилл Перминов заняли соответственно первое и второе места 42-го республиканского конкурса исполнителей среди музыкальных колледжей страны, передаёт корреспондент МИА «Казинфрм».

«Многочисленные яркие победы в профессиональных конкурсах в копилку достижений музыкального колледжа и города Павлодар принесли славу павлодарским баянистам, которые признаны самыми лучшими в Казахстане. Закрепили статус лучших студенты отделения «русские народные инструменты» музыкального колледжа Руслан Галькеев и Кирилл Перминов, вновь завоевав звания лауреатов самого масштабного ежегодного конкурса исполнителей среди музыкальных колледжей Республики Казахстан, организованного в городе Нур-Султан, на базе Казахского национального университета искусств в дистанционном формате», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Руслан Галькеев и Кирилл Перминов - ученики профессора Дамира Рафхатовича Султанова. По результатам 42-го республиканского конкурса исполнителей среди музыкальных колледжей Руслан Галькеев стал лауреатом первой степени, а Кирилл Перминов занял второе место, добавили в облоно.

«Члены жюри: известные исполнители и деятели Республики Казахстан - отметили прогрессивное развитие школы баяна города Павлодара. Уровень исполнительского мастерства павлодарских баянистов даёт новый творческий импульс и вселяет большие надежды на рост и потенциал подрастающих музыкантов всей республики», - пояснили в музколледже.

Фото управления образования Павлодарской области.