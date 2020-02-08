Павлодарские автовладельцы задолжали 206 млн тенге по административным штрафам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области начинается оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» по повышению взыскаемости штрафов, которые наложила полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на нарушителей павлодарскими полицейскими наложено штрафов на сумму более 81 миллиона тенге, не взыскано 40 миллионов тенге. Задолженность по штрафам за административные правонарушения с учётом прошлых лет составляет 206 миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

С 8 по 16 февраля полицейские в транспортном потоке по базе данных будут выявлять автомашины, на которых есть долги по штрафам. Владельцы машин, которые захотят и смогут оплатить штрафы, получат возможность сделать это на месте через посттерминал служебной машины полицейских.

«В случае не погашения административных штрафов автомашина будет водворяется на специализированную штрафную стоянку,- сказал Дулат Токенов, начальник управления административной полиции. - Рейдовые мероприятия планируется проводить не только на дорогах, но и по месту жительства злостных неплательщиков».





