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Павлодарские автовладельцы задолжали 206 млн тенге по административным штрафам

8 Февраля 2020 12:38
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Павлодарские автовладельцы задолжали 206 млн тенге по административным штрафам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области начинается оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» по повышению взыскаемости штрафов, которые наложила полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году на нарушителей павлодарскими полицейскими наложено штрафов на сумму более 81 миллиона тенге, не взыскано 40 миллионов тенге. Задолженность по штрафам за административные правонарушения с учётом прошлых лет составляет 206 миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

С 8 по 16 февраля полицейские в транспортном потоке по базе данных будут выявлять автомашины, на которых есть долги по штрафам. Владельцы машин, которые захотят и смогут оплатить штрафы, получат возможность сделать это на месте через посттерминал служебной машины полицейских.
«В случае не погашения административных штрафов автомашина будет водворяется на специализированную штрафную стоянку,- сказал Дулат Токенов, начальник управления административной полиции. - Рейдовые мероприятия планируется проводить не только на дорогах, но и по месту жительства злостных неплательщиков».



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Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт,
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Автор:

Антон Гагарин

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