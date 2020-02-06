Павлодарская учительница оформила кредиты на 1,2 млн тенге на своих коллег

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области школьный преподаватель оформила онлайн-кредиты в сумме миллион 200 тысяч тенге на восемь своих коллег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками задержан 23-летний павлодарец, который оформлял кредиты на девушек. Посредством социальной сети Instagram он знакомился с девушками; в ходе общения, расположив их к себе, придумывал душещипательные истории о том, что он по делам находится в России, и ему необходимы деньги, а карточки у него нет, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Девушки соглашались и отправляли ему через WhatsApp фото карточки и удостоверения личности».

Получив необходимые документы, молодой человек оформлял на «возлюбленных» онлайн-кредиты на 150-250 тысяч тенге, которые зачислялись на их карточки. После этого он просил перевести деньги на другой счет. Таким образом, он обманул пять девушек.

«По аналогичной схеме «работала» и преподаватель одной из школ области, которая, имея доступ к личным данным коллег, оформила онлайн-кредиты на общую сумму 1 200 000 тенге. Теперь восемь её коллег обратились в полицию с заявлением», - добавили в правоохранительных органах.

По всем фактам этим мошенничества идут следственные мероприятия.

С начала года в Павлодарской области всего зарегистрировано 29 интернет-мошенничеств.

«С января 2020 года в полицейском ведомстве создана специализированная следственно-оперативная группа для раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий. В состав группы вошли опытные сотрудники из числа оперативников и следователей», - пояснили стражи порядка.

По их словам, так называемые бесконтактные мошенничества - это наиболее распространённый вид мошенничеств, поскольку в сети зарегистрировано огромное количество людей, и преступления могут совершаться на дальних расстояниях.