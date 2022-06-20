Павлодарская служба 103 признана лучшей в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская станция скорой помощи стала победителем в своей номинации в рамках национальной премии «Алтын шипагер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Итоги республиканского конкурса озвучили во время медицинского саммита «Здоровая нация», приуроченного ко Дню медицинского работника. Победителям национальной премии вручили хрустальные статуэтки с золотой лавровой ветвью, которая символизирует новую жизнь и долголетие.

В номинации «Лучшая станция скорой медицинской помощи» первенствовала павлодарская служба 103. Награду представителям службы вручил экс-министр здравоохранения Казахстана Анатолий Дерновой.

«На сегодня областная станция обслуживает почти 790 тыс. человек. По итогам прошлого года на линию службы поступило более 387 тыс. обращений, с выездом на место было отработано почти 313 тыс. вызовов», - сообщили в ведомстве.

Служба оснащена самым современным оборудованием для оказания экстренной помощи и два года назад полностью обновила автопарк. Руководство станции большое внимание уделяет постоянному повышению квалификации медицинских работников. Для непрерывного обучения сотрудников здесь действует симуляционный центр с необходимыми тренажерами.