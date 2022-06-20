РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Павлодарская служба 103 признана лучшей в Казахстане

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская станция скорой помощи стала победителем в своей номинации в рамках национальной премии «Алтын шипагер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Итоги республиканского конкурса озвучили во время медицинского саммита «Здоровая нация», приуроченного ко Дню медицинского работника. Победителям национальной премии вручили хрустальные статуэтки с золотой лавровой ветвью, которая символизирует новую жизнь и долголетие.

    В номинации «Лучшая станция скорой медицинской помощи» первенствовала павлодарская служба 103. Награду представителям службы вручил экс-министр здравоохранения Казахстана Анатолий Дерновой.

    «На сегодня областная станция обслуживает почти 790 тыс. человек. По итогам прошлого года на линию службы поступило более 387 тыс. обращений, с выездом на место было отработано почти 313 тыс. вызовов», - сообщили в ведомстве.

    Служба оснащена самым современным оборудованием для оказания экстренной помощи и два года назад полностью обновила автопарк. Руководство станции большое внимание уделяет постоянному повышению квалификации медицинских работников. Для непрерывного обучения сотрудников здесь действует симуляционный центр с необходимыми тренажерами.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Павлодарская область Здравоохранение Павлодар
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!