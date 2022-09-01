Павлодарская скорая помощь в каждый выходной день получала около 650 вызовов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За прошедшие трое суток в Павлодарскую областную станцию скорой помощи поступило почти 2 тыс. вызовов, многие из них были связаны с ДТП или возгораниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем в каждый из трех выходных дней на линию «103» поступало около 650 вызовов. Все они, относящиеся к первой категории срочности, отрабатывались до 8 минут», - сообщили журналистам в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Например, 28 августа в Павлодаре, на улице Мира, произошло столкновение двух автомобилей. Двух молодых людей - 18-летнюю девушку и 20-летнего парня - доставили в городскую больницу №1. А в Экибастузе в дорожно-транспортном происшествии пострадал 66-летний мужчина. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла он получил перелом коленного сустава и был доставлен в центральную городскую больницу.

«Похожая авария произошла 29 августа на трассе в районе села Теренколь. Вызов о столкновении легкового авто и мотоцикла поступил в 21.17, - отметили в «скорой». - Работники службы «103» прибыли на место уже через 7 минут. С ушибом грудной клетки 40-летнего мужчину транспортировали в районную больницу».

В результате другого ДТП в Павлодаре в этот день пострадали 26-летняя женщина и 29-летний мужчина. Причиной тому стало то, что по дороге на аэропорт автомобиль вылетел в кювет. Участники аварии получили черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

В еще одном случае участник ДТП скончался на месте происшествия.

«Авария произошла недалеко от павлодарского гипермаркета «Metro». Несмотря на то, что скорая помощь добралась на вызов за 2 минуты, врачи лишь смогли констатировать смерть 25-летнего мужчины, - сообщили в областной станции скорой помощи. - Еще одного пострадавшего, 1997 года рождения, с травмами доставили в городскую больницу №1».

В селе Кенжеколь помощь медиков понадобилась 52-летнему мужчине, который ошпарился кипятком. Он получил ожоги I-II степени на 15 % тела. Пострадавший был доставлен в павлодарскую городскую больницу №1.

«30 августа в Экибастузе работники службы «103» были задействованы в оказании медицинской помощи на пожаре. О возгорании в доме по улице Ауэзова сообщили в 9.31, а через 5 минут медики были на месте, - добавили в ведомстве. - Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, с отравлением угарным газом госпитализировали в городскую больницу. 54-летнюю женщину с ушибами и переломами доставили в травмпункт».



