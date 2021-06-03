Павлодарская школа получит 1000 евро для экопроекта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Городская школа №36 экологической направленности приняла участие в конкурсе «Лучшая местная инициатива по охране окружающей среды в вашем родном регионе», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«1000 евро получит павлодарская школа для реализации проекта «Зелёная школа», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Там рассказали, что по случаю пятилетия подписания Парижского Соглашения по климату посольства Германии и Франции, Гёте-Институт и сеть казахстанских и французских Альянсов объявили 2021 год франко-германским Годом окружающей среды в Казахстане. Отдел культуры и сотрудничества Посольства Франции в Казахстане посвятил этому разные мероприятия и конкурсы.

«Средняя общеобразовательная профильная школа №36 экологической направленности Павлодара приняла участие во франко-немецком конкурсе «Лучшая местная инициатива по охране окружающей среды в вашем родном регионе», лейтмотивом которого звучит вопрос «Что можете сделать Вы для защиты окружающей среды в вашем регионе?», - отметили в гороно.

Школа на конкурс представила резюме организации и документацию по защите окружающей среды в Павлодарской области.

«По итогам конкурса обладателем первого места и денежного приза в размере 1000 евро стала СОШ №36 города Павлодара за проект «Schule macht Grün» - «Зеленая школа». Согласно смете конкурсной документации денежный приз будет направлен на приобретение 30 елей, посадка которых приурочена к 13-летию участия школы в Международном проекте PASCH «Школы: партнёры будущего», - уточнили в учебном заведении.

Ещё пять елей школа купит за счёт сбора макулатуры. В этом мероприятии примут участие родители, учителя и учащиеся. Кроме того, часть денег потратят на поощрение победителей сбора макулатуры. Они будут награждены грамотами и денежными призами: 30000 тенге за первые места, 20000 тенге - вторые места, 10000 тенге – за третьи места.

«Своей целью школа обозначила озеленение школьного двора, привлекая к нему внимание людей, живущих в микрорайоне. В рамках проекта с мая в школе стартует акция «Собери макулатуру и посади дерево!», - рассказала руководитель школы Зауреш Ахмадова. - В микрорайоне школы учащиеся и их родители раздадут листовки «Собери макулатуру и посади дерево», «Присоединяйся!», «Мы за экологию!». В ходе реализации проекта планируется собрать и сдать около 3000 кг макулатуры и высадить на собранные деньги пять елей».

По ее словам, при финансовой поддержке Посольства Германии и Франции в размере 1000 евро будет посажено 30 елей и озеленено около 0,4 гектара территории школы. Таким образом, школа №36 Павлодара хочет показать обществу свою приверженность делу защиты окружающей среды и призывает всех безотлагательно действовать, внося свой вклад в охрану природы.

«31 декабря 2021 победители предоставят отчёт Посольству Франции о произведённых расходах в рамках реализации данного проекта и первоначально заявленного предварительного бюджета. С целью огласки о проектах широкой публике Посольством Франции и Германии были предложены создание контент-план для коммуникации по проектам в социальных сетях, обмен на протяжении этого года информацией с фото-, видео- и письменными отчетами о ходе их реализации», - дополнили в отделе образования областного центра.