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Павлодарская школьница завоевала гран-при республиканского фестиваля

1 Сентября 2021 10:45
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Павлодарская школьница завоевала гран-при республиканского фестиваля

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гран-при республиканского фестиваля «Бақыт деген-сенің бала күндерің» выиграла 14-летняя ученица детской музыкальной школы Павлодара Анель Акильбекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В V республиканском детском фестивале «Бақыт деген-сенің бала күндерің» в Алматы Анель Акильбекова (14 лет), учащаяся детской музыкальной школы Павлодара, заняла гран-при и награждена денежным сертификатом на сумму 1000 долларов. На фестивале она исполнила песню «Отан ана» на слова и музыку Батырхана Шукенова», - рассказали в отделе образования Павлодара.

В финале фестиваля Анель с известной казахстанской певицей Даной Маханбаевой в дуэте исполнили песню «Кұрбылар» на слова Габита Мусрепова, музыку Шамши Калдаякова. Для участия в фестивале она была приглашена организационным комитетом конкурса, добавили в гороно.

Впервые о том, что имеется такой детский проект, Анель узнала из интернета в 2017 году и решила принять участие. Для этого ей пришлось пройти отборочный кастинг в числе 570 участников. По итогам отбора девочка вошла в тридцатку лучших детских исполнителей Казахстана.

«Никогда ничего не даётся легко. За всеми достижениями стоят большая личная работа, труд педагогов и поддержка родителей, которые верят в тебя», - сказала сама Анель.

Анель - творческая натура. Кроме занятий музыкой, она увлекается рисованием, танцами. Девочка – двукратный чемпион Павлодарской области, чемпион Казахстана по национальной игре тогыз кумалак. В 2018 году приняла участие в проекте Айгерим Муздыбаевой «StarKids» и заняла II место. Она - номинант конкурса «Детская супер-модель России» в городе Ростов-на-Дону (2019 год), обладатель гран-при проекта «NewStar» (2020 год), первых мест в конкурсах красоты и талантов «Королева» в Алматы (2018 – 2020 годы).

«В дальнейших планах юной вокалистки - закончить обучение в музыкальной школе и продолжить своё музыкальное образование в вузе, чтобы стать профессиональной певицей, звездой казахстанской эстрады», - добавили в отделе образования.


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#Павлодарская область   #Образование  
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Автор:

Антон Гагарин

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