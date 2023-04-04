Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гранты в вузы США и Катара получила школьница из Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Выпускница NIS Павлодара Амира Артыкбаева получила полный грант сразу в два университета Лиги Плюща.

«Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща, – сообщили в учебном учреждении. – Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира».

Преподаватели считают, что важную роль в её успехе сыграли активная социальная деятельность и высокие академические показатели.

«Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки», – уверена выпускница.

Амире Артыкбаевой выслали приглашение сразу девять университетов: Brown University и Dartmouth College из Лиги Плюща, Northwestern University, Williams College, Amherst College, Wellesley College, Colby College в США, Carnegie Mellon Qatar в Катаре, а также University of British Columbia в Канаде.