Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара

Ринат Дусумов
4 Апреля 2023, 21:21
Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара Фото: pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гранты в вузы США и Катара получила школьница из Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Выпускница NIS Павлодара Амира Артыкбаева получила полный грант сразу в два университета Лиги Плюща.

«Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща, – сообщили в учебном учреждении. – Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира».

Преподаватели считают, что важную роль в её успехе сыграли активная социальная деятельность и высокие академические показатели.

«Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки», – уверена выпускница.

Амире Артыкбаевой выслали приглашение сразу девять университетов: Brown University и Dartmouth College из Лиги Плюща, Northwestern University, Williams College, Amherst College, Wellesley College, Colby College в США, Carnegie Mellon Qatar в Катаре, а также University of British Columbia в Канаде.


Павлодарская область   Образование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане