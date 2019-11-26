Павлодарская санавиация получила новое медицинское оборудование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Видеоларингоскоп, переносной УЗИ-аппарат, анализатор кислотно-щелочного состояния и многое другое оборудование приобрели для оказания экстренной медицинской помощи в службу санавиации, которая входит в состав Павлодарской областной станции скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый видеоларингоскоп производства компании «McGRATH» обеспечит медработникам более эффективный и щадящий доступ к дыхательным путям пациента. Компактный и беспроводной аппарат весом всего около 200 граммов оборудован встроенной камерой с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани», - сообщили журналистам на станции скорой медицинской помощи Павлодарской области.

Дополнительную мобильность работникам службы 103 обеспечит переносной УЗИ-аппарат «Mindray M5». Имея вес всего в 6 килограммов, он показывает высокую достоверность результатов обследования, в том числе при абдоминальных, акушерских, кардиологических, гинекологических и другие исследованиях, отметили медики.





«Также мы приобрели новый анализатор кислотно-щелочного состояния, работающий по системе «EPOC», - сказала заведующая санитарной авиацией Алмагуль Бесембинова. - Портативный прибор является незаменимым в случае необходимости быстрой и точной диагностики критических состояний; кроме того, наша служба оснащена современным монитором пациента, который применяется для отслеживания состояния всех групп пациентов, в том числе новорожденных детей. Он обладает встроенными аккумулятором, термопринтером, датчиками измерения артериального давления и частоты пульса, датчиками температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметром и другими медицинскими измерительными приборами».





Для измерения и регистрации разности потенциалов между точками головного мозга купили новый электроэнцефалограф. Электроэнцефалограмма необходима, когда нужно установить участки мозга, задействованные в провоцировании приступов, следить за динамикой действия лекарственных препаратов, решить вопрос о прекращении лекарственной терапии и оценить степень нарушения работы мозга, добавили в станции скорой медпомощи. Кроме того, медработники обеспечены новыми инфузоматом, перфузором и инфузионным шприцевым насосом.

«Этот комплекс используется для контролируемой доставки жидкостей в организм пациента. Приборы необходимы в акушерстве и неонатологии, когда новорожденные должны получать точно рассчитанные дозы препаратов, которые просто невозможно ввести вручную, - добавили в «скорой». - Обновление оснащения санитарной авиации, в первую очередь, необходимо для более эффективного оказания экстренной помощи пациентам. Все работники санавиации обучены работе на новом оборудовании».