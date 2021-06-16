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    16:45, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Павлодарская РЭК оштрафована на более чем 4,6 млн тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области проведена внеплановая проверка в отношении АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

    Проверка проведена в рамках рассмотрения обращения потребителя по вопросу не заключения договора на передачу и распределение электрической энергии. Согласно подпунктам 4), 6) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан предоставлять потребителям доступ к регулируемой услуге, не устанавливать дополнительных требований, не относящихся к предоставлению регулируемой услуги.

    По результатам внеплановой проверки установлено несоблюдение АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» обязанности, указанной в подпунктах 4), 6) статьи 26 Закона.

    В этой связи, АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК«Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 4 667 200 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве, в размере пятидесяти процентов от указанной суммы в течении семи суток.


    Теги:
    Закон и право Энергетика Павлодарская область
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