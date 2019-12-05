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Павлодарская пятиклассница выиграла республиканский турнир по художественной гимнастике

5 Декабря 2019 19:19
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Павлодарская пятиклассница выиграла республиканский турнир по художественной гимнастике

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученица школы № 24 Павлодара Альдина Омирбекова победила в престижных состязаниях «Жаса Отаным - 2019», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В республиканском турнире по художественной гимнастике «Жаса Отаным - 2019» в Алматы учащаяся пятого класса школы № 24 Павлодара Омирбекова Альдина заняла первое место в группе А среди участников 2008 годов рождения», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Альдина - член сборной Павлодарской области, сборной юниорской команды Казахстана, бронзовый призёр чемпионата Казахстана в командном первенстве по художественной гимнастике, призёром международных и республиканских соревнований, международных турниров.

«Занимается в специализированной детской юношеской школе олимпийского резерва по художественной гимнастике. Тренером является Мамашева Наталья Евгеньевна, мастер спорта СССР, тренер высшей квалификации, судья международной категории, - добавили в управлении образования. - Альдина - одна из лучших учащихся школы, обладает высоким интеллектуальным уровнем, легко усваивает учебную программу и справляется со всеми учебными дисциплинами».

Как отметили в управлении, юная спортсменка проявляет интерес к точным наукам и урокам физического развития, вне школы увлекается спортом и любит читать, планирует в дальнейшем посвятить себя спорту.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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Автор:

Антон Гагарин

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