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Павлодарская пойма реки Иртыш получила необходимое количество воды при попуске
19 Июля 2022 20:01

Павлодарская пойма реки Иртыш получила необходимое количество воды при попуске

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодаря большому объему воды затоплены сенокосные угодья зоны города Экибастуз и Актогайского района Павладарской области на площади 21 тыс. га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тем самым обеспечена кормовая база для более чем 50 тыс. голов скота.

«Завершены компенсационные природоохранные попуски из канала имени Каныша Сатпаева в реку Шидерты в рекордных объёмах 120 млн кубометров воды», - написал на своей личной странице в instagram заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов.

По его словам, в 2022 году воды хватило, чтобы наполнить все озера Аулиекольской системы, состоящей из таких восьми водных объектов, как: Аулиеколь, Бозайгар, Басентиин, Умирзак, Коктобе, Токкуль, Калдыколь, Ащикуль.

«Впервые за последние 10-15 лет пойма получила нужное количество ресурсов, отдаленные пойменные участки Актогайского района были максимально обводнены. Благодаря большому объему воды, затоплены сенокосные угодья зоны города Экибастуз и Актогайского района на площади 21 тыс. га, тем самым обеспечив кормовой базой более 50 тыс. скота», - отметил М. Утешов.

Кроме этого, попуски положительно повлияли на флору и фауну Шидертинско-Олентинской природной зоны, добавил замглавы региона.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области природоохранный попуск воды позволит залить 60-65% поймы Иртыша.


Фото: .instagram.com/meiram.uteshov
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Автор:
Корреспондент

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