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    10:16, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Павлодарская полиция задержала и доставила в отделы полиции 870 нарушителей порядка

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за участие в несанкционированном митинге наказаны четыре иностранца. Полиция региона изучает все видеозаписи с помощью специальной техники, это позволило арестовать наиболее активных нарушителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейскими задержаны и доставлены в отделы полиции 870 нарушителей порядка. В отношении каждого возбуждено административное производство по статье 488 части 6 КРКоАП», - сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

    Кроме того, в отношении четырех иностранных граждан возбуждены административные производства по статье 488 части 8 КРКоАП. Все материалы рассмотрены судьями, добавили в ведомстве.

    «В результате постановлением суда к 220 нарушителям применено взыскание в виде административного ареста сроком до 15 суток, все арестованные водворены в специальные учреждения города Павлодара. На 288 нарушителей наложены административные штрафы в размере 30 месячных расчётных показателей (91 890 - Казинформ) на каждого, - добавили в комендатуре Павлодарской области. - Иностранные граждане выдворены за пределы Республики Казахстан».

    Полиция изучает все видеозаписи с помощью специальной техники, это позволило арестовать наиболее активных нарушителей. В отношении каждого возбуждены дела.

    «5 января на площади у здания областного акимата прошёл несанкционированный митинг, во время которого граждане нарушили общественный порядок и дорожную безопасность в областном центре. Кроме того, нарушили законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», - напомнили в комендатуре Павлодарской области.

    Комендатура региона предупредила жителей и гостей Павлодарской области быть предельно внимательными, не поддаваться панике и провокациям извне, соблюдать установленные в условиях чрезвычайного положения правила.

    Теги:
    Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы Павлодарская область
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