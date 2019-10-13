Павлодарская полиция угощает чаем и баурсаками водителей рейсовых автобусов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция в Павлодаре помогает шоферам бороться с одной из причин ДТП - усталостью в пути, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках этого мероприятия стражи порядка останавливали на дорогах водителей автобусов и угощали горячими баурсаками с ароматным чаем. Но тем, кто всё-таки нарушил правила дорожного движения, сотрудникам полиции пришлось выписать административные протоколы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Одним из оштрафованных оказался водитель автобуса «Volvo», ехавшего из Нур-Султана в Павлодар за нарушение правил перевозки: у него не было договора на регулярные перевозки.





По словам полицейских, на территории Павлодарской области идёт республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Цель акции - не только угостить водителей, но и напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть вежливыми с пассажирами, бдительными за рулём и проявлять взаимоуважение на дорогах. «В свою очередь полицейские всегда готовы на месте оказать водителям правовую помощь. Трассу «Павлодар-Кызылорда» полицейские выбрали не случайно: именно здесь происходит большое количество аварий, - подчеркнули в ведомстве. - Только с начала года на трассах республиканского значения зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек, и ещё 178 пострадало. Как показывает анализ, основная причина аварий на трассах - усталость водителей и, как следствие, потеря концентрации». Поэтому дорожные полицейские показывали водителям аварийные участки и указывали места, где можно отдохнуть, кемпинги, где можно остановиться. Сотрудники органов ЧС проверили автобусы на наличие огнетушителей, на правильность установки груза. Специалисты Центра медицины катастроф проводили общий осмотр состояния водителей, измеряли пульс, давление и давали общую оценку состояния здоровья водителей.









Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.