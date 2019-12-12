Павлодарская полиция предупредила жителей областного центра о покупателях-мошенниках

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская полиция предупредила жителей областного центра о покупателях-мошенниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 ноября водном из торговых домов Павлодара женщина при покупке продуктов питания на сумму 500 тенге показала продавцу денежные средства номиналом 10 000 тенге. Пока продавец подавала продукты, она всячески отвлекала внимание продавца различными вопросами о товаре; затем, положив свои 10000 тенге обратно в свой кошелёк и забрав сдачи 9 500, быстро ретировалась из магазина», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Теперь полицейские Павлодара рекомендуют людям проявлять внимательность и бдительность, особенно предупреждают работников торговой сферы быть предельно внимательными при расчёте, чтобы не стать жертвой мошенников.

«Также нередки случаи, когда в полицию обращаются за помощью директора магазинов найти покупателей, которые, приобретая товар, рассчитываются фальшивыми или сувенирными купюрами», - добавили в департаменте.