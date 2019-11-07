Павлодарская полиция помогла вернуть матери сына из России через 7 лет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько историй, связанных с миграционными процессами, благополучно завершились в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

23 сентября Шарипа Салимханова в отчаянии от невозможности вернуть из Российской Федерации сына, освободившегося из мест лишения свободы и не имеющего документов, обратилась на приём к заместителю начальника управления миграционной службы департамента Казбеку Ахметову с просьбой оказать содействие.

Двенадцать лет назад Шарипа Салимханова начала разыскивать сына. Парень ушёл из дома, перебивался мелкими работами; 2012 году, совершив преступление, испугавшись уголовного преследования, он незаконно пересёк границу и скрылся в Российской Федерации - больше вестей от него не было.

Все эти годы мать тщетно пыталась хоть что-то узнать о сыне. Она обращалась в пограничные службы, в департамент КНБ, ходила неоднократно в полицию, надеясь, что его найдут. Только спустя семь лет, Шарипа Салимханова получила известие о том, что её сын задержан и содержится в приёмнике-распределителе Барнаула, отметили полицейские. «Незамедлительно выехав и найдя его там, встала проблема о его возвращении. У Жантаса - так зовут её сына - не было документов, удостоверяющих личность. Связаться с консульством ей не удалось, сотрудники приёмника-распределителя пророчили ей 180 дней в соответствии с соглашением о реадмиссии, - добавили в правоохранительных органах. - Подполковник полиции Ахметов, выслушав женщину, пояснил, что решение данного вопроса не входит в его компетенцию, но он попробует связаться с консульством Республики Казахстан в городе Омск для оказания содействия в возвращении». Консул Тауекел Сакен Жолдасулы решил вопрос положительно уже в течение двух недель, вручив Жантасу свидетельство о возвращении на родину. 17 октября 30-летний «блудный сын» вступил на родную землю после длительного отсутствия, сообщили полицейские. «Казбек Ахметов и здесь не оставил Шарипу Салимханову и её сына в сложной ситуации, оказав содействие в восстановлении удостоверения личности. 30 октября Салимханов Жантас получил новый документ в новую жизнь», - пояснили в департаменте полиции. По словам полицейских, это не первый случай оказания помощи гражданам со стороны сотрудников миграционной службы. Подобное происходит каждый день. «Мать четырёх детей, старшему из которых исполнилось 18 лет, Кудебеева Роза Серикпаевна, оказалась в сложной жизненной ситуации. При продаже квартиры они были сняты с регистрационного учёта, а при постановке на учёт старший сын Тамерлан пребывал на олимпиаде в другом городе, в связи с чем зарегистрировать его в установленные сроки не представилось возможным, - привели ещё один пример в департаменте полиции. - В Павлодаре семья постоянного жилья не имеет, проживает на съёмных квартирах. При обращении в ЦОН его обязывают к уплате штрафа за нарушение срока проживания без регистрации». Рустам - школьник, а незначительный заработок Розы Кудебеевой не позволяет ей уплатить штраф. «Руководством управления миграционной службы, учитывая обстоятельства, высокие старания способного ученика и малозначительность совершенного административного правонарушения, на основании статьи 64-1 КРКоАП принято решение о рассмотрении вопроса о постановке Рустама на регистрационный учет без привлечения к административной ответственности», - рассказали стражи порядка о благополучном исходе истории. Свою благодарность выразил и бывший гражданин Узбекистана Хамит Хамитбеков 1980 года рождения, который с 2010 года не мог получить гражданство Республики Казахстан, в начале из-за судимости, а позже, с 2017 года, - по из-за истечения статуса оралмана. «В рамках исполнения поручения Правительства по приёму в гражданство этнических казахов сотрудниками миграционной службы он был приглашён в миграционную службу, где ему разъяснили о проводимой на территории страны акции по принятию гражданства с просроченным статусом оралман. Сейчас им получено гражданство Республики Казахстан», - подытожили полицейские.