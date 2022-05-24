24 Мая 2022 16:19

Павлодарская полиция помогла раскрыть особо крупную кражу денег фермеров Узбекистана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Еще в 2018 году преступники из Костанайской области, совершив мошенничество, завладели крупной суммой денег фермерского хозяйства из Узбекистана. Это дело было названо бесперспективным, но раскрыли его стражи порядка из Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложность доказательства состояла в том, что преступление было совершено в ноябре 2018 года, преступники (все - жители Костанайской области) при осуществлении обмана и завладении денежными средствами нашего фермерского хозяйства действовали на территории трех городов (Костанай, Нур-Султан, Павлодар)», - написала в благодарственном письме начальнику департамента полиции Павлодарской области Василию Скляру руководитель фермерского хозяйства Bobos Koni - Dur Umidi из Республики Узбекистан Жанаргул Балашова.

Она сообщила, что проявленные сотрудниками департамента полиции Павлодарской области упорство, профессионализм и порядочность позволили задержать злоумышленников на территории другой области Казахстана, а также собрать и закрепить доказательства их вины.

«В результате они все предстали перед судом. В апреле 2022 года в отношении них состоялся обвинительный приговор с назначением длительных сроков лишения свободы», - описала ситуацию Ж. Балашова.

Жанаргул в своем письме выразила признательность и искреннюю благодарность ДП за проведенную работу по изобличению, задержанию и проведению досудебного расследования в отношении преступников. Они, совершив мошенничество, похитили денежные средства хозяйства, причинив особо крупный ущерб.

«Особую благодарность выражаем следователю Пугач Марине Николаевне, которая после принятия уголовного дела в свое производство, не считаясь с личным временем, смогла в кратчайшие сроки во всем разобраться, провести комплекс необходимых следственных действий и завершить расследование «нашего бесперспективного» дела, направив его в суд и вернув нам надежду и веру в справедливость. Благодарим за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм старшего следователя центрального отдела полиции города Павлодара майора полиции Марину Пугач, обеспечившую качественное расследование уголовного дела и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности», - говорится в благодарственном письме из Узбекистана.