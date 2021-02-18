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    11:25, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Павлодарская полиция планирует выявлять у несовершеннолетних оружие

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском Прииртышье стражи порядка с начала года выявили примерно 200 подростков, которые гуляли ночами без родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Порядка 200 несовершеннолетних выявлены с начала текущего года в ночных «походах» без родителей. В отношении всех законных представителей возбуждены административные производства по статье 442 КРКоАП («Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей» - Казинформ), - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По его словам, ещё 22 законных представителя несовершеннолетних полиция привлекла с начала 2021 года к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. В департаменте полиции рассказали, что для безопасности детей, предупреждения правонарушений среди них сотрудники ювенальной полиции в Павлодарской области постоянно проводят профилактические мероприятия.
    «Стражи порядка проводят рейды по выявлению и постановке на учёт несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, а также родителей, не занимающихся воспитанием своих детей. Сегодня на учёте в полицейском ведомстве на контроле состоят 143 несовершеннолетних и 329 неблагополучных семей», - привели статистику в правоохранительных органах.

    Таких подростков и эти семьи представители органов внутренних дел посещают у них дома, изучают их бытовые условия, проводят беседы с родителями, а в случае правонарушений – принимают меры.

    «Планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и изъятие у несовершеннолетних незаконно хранящегося оружия и других предметов, способных причинить вред здоровью», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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