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Павлодарская полиция перешла на усиленный режим

1 Сентября 2020 18:26
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Павлодарская полиция перешла на усиленный режим

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Возле каждой школы региона на перекрёстках движение транспорта регулируют наряды дорожной полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первого сентября в рамках республиканской акции «Внимание, дети!» сотрудники патрульной полиции работают в усиленном режиме», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, на перекрёстках возле каждой школы Павлодарской области выставлены наряды дорожной полиции, которые регулируют дорожное движение с помощью жезлов. Всего в регионе насчитывается 356 школ.
«Первого сентября стражи правопорядка имеют право пользоваться жезлами для регулировки дорожного движения, а также раздают школьникам памятки и напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения», - добавили в пресс-службе департамента.


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#Павлодарская область   #Безопасность  
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Автор:

Антон Гагарин

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