Павлодарская полиция перешла на усиленный режим
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Возле каждой школы региона на перекрёстках движение транспорта регулируют наряды дорожной полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Первого сентября в рамках республиканской акции «Внимание, дети!» сотрудники патрульной полиции работают в усиленном режиме», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, на перекрёстках возле каждой школы Павлодарской области выставлены наряды дорожной полиции, которые регулируют дорожное движение с помощью жезлов. Всего в регионе насчитывается 356 школ.
«Первого сентября стражи правопорядка имеют право пользоваться жезлами для регулировки дорожного движения, а также раздают школьникам памятки и напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения», - добавили в пресс-службе департамента.
- Браконьеры спилили деревья в лесничестве Павлодарской области
- Парты и школьные принадлежности подарили детям сотрудники УИС в Павлодарской области
- Для нас важен долгосрочный эффект – аким Павлодарской области о ДКЗ
- Проекты по водоснабжению сел раскритиковал аким Павлодарской области
- Сериал про павлодарцев появится в Instagram
- В Павлодаре сгорел ресторанно-гостиничный комплекс «Усадьба»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана