Павлодарская полиция перешла на усиленный режим

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Возле каждой школы региона на перекрёстках движение транспорта регулируют наряды дорожной полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первого сентября в рамках республиканской акции «Внимание, дети!» сотрудники патрульной полиции работают в усиленном режиме», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, на перекрёстках возле каждой школы Павлодарской области выставлены наряды дорожной полиции, которые регулируют дорожное движение с помощью жезлов. Всего в регионе насчитывается 356 школ.

«Первого сентября стражи правопорядка имеют право пользоваться жезлами для регулировки дорожного движения, а также раздают школьникам памятки и напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения», - добавили в пресс-службе департамента.