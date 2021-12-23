Павлодарская полиция обошла квартиры должников по штрафам
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка провели в регионе операцию «Борышкер», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях повышения эффективности взыскания административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также соблюдения принципа неотвратимости наказания среди правонарушителей за неисполнение наложенного взыскания на территории Павлодарской области 22 декабря проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В ведомстве отметили, что полицейские организовали поквартирный обход правонарушителей, у которых есть долг по административным штрафам, в том числе по правонарушениям, зафиксированными техническими средствами, работающими автоматически.
«В результате с должников взыскано свыше 8 миллионов тенге. По месту жительства посещено порядка 3 тысяч должников, по месту работы направлено 85 постановлений на сумму более 1 миллиона тенге», - отметил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.
По его словам, на специальную стоянку полицейские водворили 12 машин, водители которых проигнорировали штрафы.
Напомним, 6 декабря ведомство сообщало, что с начала 2021 года павлодарские полицейские привлекли к ответственности 1310 водителей, управлявших транспортными средствами в пьяном состоянии.
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