Павлодарская полиция обнародовала итог экспертизы для проверки человека на порновидеозаписи
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Павлодарской области в рамках расследования уголовного дела для проверки изображенного на порнографической видеозаписи неизвестного человека с шрамом в области живота назначил и провёл судмедэкспертизу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно выводам судебно-медицинского эксперта Института судебных экспертиз по Павлодарской области при судебно-медицинском освидетельствовании гражданина Әкетай М.А., каких-либо продольных хирургических рубцов, шрамов, а также иных следов хирургического вмешательства от уровня грудины до нижней части живота, в том числе, на грудной клетке и спине, нет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Досудебное расследование продолжается, добавили в ведомстве.
Напомним, второго октября в департамент полиции Павлодарской области обратился председатель судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда с заявлением об установлении и привлечении к уголовной ответственности неизвестных людей, изготовивших и распространивших по ватсаппу видеозаписи порнографического характера.
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