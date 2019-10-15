Павлодарская полиция обнародовала итог экспертизы для проверки человека на порновидеозаписи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Павлодарской области в рамках расследования уголовного дела для проверки изображенного на порнографической видеозаписи неизвестного человека с шрамом в области живота назначил и провёл судмедэкспертизу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно выводам судебно-медицинского эксперта Института судебных экспертиз по Павлодарской области при судебно-медицинском освидетельствовании гражданина Әкетай М.А., каких-либо продольных хирургических рубцов, шрамов, а также иных следов хирургического вмешательства от уровня грудины до нижней части живота, в том числе, на грудной клетке и спине, нет», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Досудебное расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, второго октября в департамент полиции Павлодарской области обратился председатель судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда с заявлением об установлении и привлечении к уголовной ответственности неизвестных людей, изготовивших и распространивших по ватсаппу видеозаписи порнографического характера.