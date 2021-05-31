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    14:50, 31 Май 2021 | GMT +6

    Павлодарская полиция назвала самых злостных пешеходов-нарушителей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Чаще других в Павлодарской области правила дорожного движения нарушают подростки и граждане в возрасте 35-40 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В большинстве случаев игнорируют правила подростки и молодые люди до 35-40 лет. Погрузившись в свои гаджеты, молодые люди совсем забывают об опасности и переходят дорогу на красный свет или, наоборот, не видят, что им уступают дорогу, тем самым задерживая движение, - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Имеют место факты, когда родители нарушают Правила дорожного движения на глазах у детей».

    Стражи порядка повторяют, что правила едины для всех, но об этом забывают некоторые пешеходы. Будучи самыми незащищёнными участниками дорожного движения, пешеходы-нарушители считают, что дорога принадлежит только им.

    «В городе Павлодар, по улице Камзина, 34-летний павлодарец переходил дорогу с девятилетним сыном в неустановленном месте, хотя недалеко был пешеходный переход. Мужчина привлечён к ответственности по статье 615 КРКоАП («Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения» - прим. ред.), наложен штраф два месячных расчётных показателя. Всего с начала 2021 года за переход проезжей части в неустановленном месте привлечены к ответственности 3 834 пешехода», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области Галым Саргулов.

    Недисциплинированные пешеходы являются одними из «лидеров» в антирейтинге правонарушений, дополнили в ДП региона.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Борьба с преступностью Общество Безопасность Павлодарская область
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