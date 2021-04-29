Павлодарская полиция нашла разыскиваемого в Новосибирске за преступление казахстанца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области нашла четыре уголовника в ходе операции «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стражами правопорядка задержан и водворён в изолятор временного содержания города Нур-Султана разыскиваемый уголовный преступник, который в 2019 году приговором Экибастузского суда осуждён за особо тяжкие преступления. Кроме того, определено местопребывание обвиняемого гражданина Республики Казахстан по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Российской Федерации - сообщено инициатору розыска МВД России по городу Новосибирску», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По данным пресс-службы ДП региона, сотрудники полиции Железинского района в селе Лесное установили уголовного преступника, разыскиваемого полицией России по Черлакскому району Омской области за кражу на территории Российской Федерации.

«В Павлодаре задержан 45-летний уголовный преступник, совершивший ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина находился в розыске по Новосибирской области РФ», - добавили в ведомстве.

Уголовные преступники разысканы в ходе операции «Правопорядок».

Кроме этого, стражи порядка установили местонахождение одного без вести пропавшего человека, ушедшего из дома 16 марта 2021 года, в день своего дня рождения. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вёл бродяжнический образ жизни. Его передали сестре.

Уголовные преступники разысканы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейскими Павлодарской области. Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» в Павлодарской области продолжается.