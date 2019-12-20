Павлодарская полиция нашла около 100 бродяг в колодцах теплотрасс

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Людей без крыши над головой полицейские Павлодара из колодцев и подвалов многоэтажек доставляют в городской центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только с начала холодов в результате рейдовых мероприятий в Павлодаре стражами правопорядка в колодцах теплотрассы обнаружено порядка 100 лиц, которые доставлены в центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Павлодара», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.









С наступлением зимы из-за понижения температуры павлодарские полицейские постоянно проводят рейды там, где скапливаются люди без определённого места жительства, которые давно утратили все родственные связи, жильё и предпочитают жить на улице, отметили в департаменте.

«В каждом патрульном участке имеется карта с указанием мест дислокации лиц без определённого места жительства, в которую участковыми инспекторами полиции регулярно вносятся изменения и корректировки. Данные лица, чтобы согреться в морозы, ищут тепло и приют в бесхозных сооружениях, колодцах, тепловых узлах, в подвалах многоэтажных домов, что может привести к плачевным последствиям: возможны несчастные случаи, пожары, в которых они могут погибнуть или получить ожоги», - подчеркнули в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, информация обо всех открытых колодцах теплотрасс и люках полиция направляет собственникам этих объектов для принятия мер.





Фото ДП Павлодарской области.