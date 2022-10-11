Павлодарская полиция крепит на грузовики светоотражающие наклейки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники правоохранительных органов вместе с водителями грузовиков обклеивают машины специальными значками, чтобы их более заметными на дорогах для снижения числа аварий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стражи порядка раздают и вместе с водителями крепят светоотражающие наклейки на крупногабаритные автомобили для обеспечения видимости данных транспортных средств другим участникам дорожного движения в темное время суток», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, такие мероприятия по обеспечению безопасности на дороге они проводят постоянно.

«Водители относятся с пониманием и благодарят полицейских за такое внимание и заботу, отмечая, что подобные напоминания необходимы некоторым автомобилистам. А светоотражающие наклейки и вовсе могут спасти жизни участников дорожного движения», - говорит исполняющий обязанности заместителя начальника местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Сотрудники роты патрульной полиции занимаются профилактикой ДТП с водителями грузовых машин. В полиции отметили, что в 2022 году на дорогах Павлодарской области зарегистрировано 440 ДТП, в которых погибли 59 и травмировано 667 граждан. Из них только на трассах зафиксировано 80 происшествий, в результате которых 31 человек погиб, еще 162 получили различные травмы.

«Полицией проводятся рейдовые мероприятия, где обращается внимание на техническое состояние транспортного средства и исправность габаритных огней. Кроме этого, проводим беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения», – добавил Азамат Куркебаев.

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