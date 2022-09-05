Павлодарская полиция изъяла у жителей региона незаконно хранившиеся ружья и патроны

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области четвертый день проходит операция «Кару», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам трех дней у владельцев оружия за грубые нарушения полицейскими изъято пять единиц огнестрельного оружия, 10 единиц боеприпасов. В ходе операции «Кару» стражи порядка привлекли к административной ответственности 12 человек», - сообщил Жаскайрат Каиров, первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области об итогах первых трех дней оперативно-профилактического мероприятия «Кару».

Эту операцию стражи порядка проводят для противодействия незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«26 августа, около 18:55, сотрудники полиции в городе Аксу, около магазина «Сулпак», задержали 34-летнего местного жителя, у которого в ходе наружного досмотра обнаружены и изъяты патроны калибра 5,45 мм, в количестве две штуки», - отметили в ведомстве.

В городе Павлодаре задержан 32-летний житель областного центра, у которого в кармане брюк обнаружены и изъяты патроны калибра 7,62Х39 мм в количестве двух штук.

«У 43-летнего жителя села Набережное Павлодарского района в городе Павлодаре изъят обрез охотничьего ружья», - сообщили о еще одном случае в правоохранительных органах.

По всем фактам проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза.

В селе Мынколь Железинского района у 28-летнего сельчанина обнаружено и изъято гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра марки «ТОЗ-63» без номерных обозначений. В ходе ОПМ «Қару» сотрудники отдела полиции района Аккулы в 7 км от села Шарбакты, на арбузном поле, остановили «ВАЗ 2106». При проверке в салоне автомашины обнаружено и изъято незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра неизвестной марки. В отношении нарушителей составлен административный материал по части первой статьи 482 КРКоАП.

«Лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям», - напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.





Видео ДП Павлодарской области.

Фото: sosnovosti.ru



